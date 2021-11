Filho de Gugu comemora aniversário ao lado da mãe e namorada, sem irmãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu (1959-2019), completou 20 anos nesta quarta-feira (10) e celebrou a data nos Estados Unidos ao lado de sua mãe, Rose Miriam Di Matteo, 58, e namorada, Gracie, no entanto, as irmãs dele, Marina e Sofia, de 17 anos, não aparecem no registro

Rose Miriam compartilhou em seu Instagram a foto e se declarou para o primogênito na legenda: "Nossos filhos são bênçãos de Deus. A nossa grande oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Feliz aniversário, meu filho amado!", escreveu.

Em setembro, as gêmeas comemoraram o aniversário de Rose Miriam sem o irmão. Elas compartilharam nas redes sociais fotos do aniversário da mãe, Rose Miriam Di Matteo, mas João Augusto não aparecia em nenhuma das imagens.

Em julho deste ano, João Augusto questionou a emancipação de suas irmãs. "Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses", afirmou na época.

"Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida", completou o jovem. Com a emancipação, elas decidiram contratar o mesmo advogado da mãe, Nelson Wilians, para representá-las na ação. Até então, elas eram representadas pelos advogados Nelson Regina e Dilermando Cigagna Júnior, apontados pela tia Aparecida Liberato.

Segundo o novo advogado, Marina e Sofia estavam insatisfeitas com a falta de informações sobre o processo e cobravam a realização de uma auditoria independente nas contas do inventário. Elas também querem prestar depoimento diretamente ao juiz, pois sempre foram a favor de um acordo e reconhecem a existência de união estável entre Rose e Gugu.

João Augusto diz que confia nos advogados apontados pela tia e que repudia a emancipação das irmãs, que qualifica como "duvidosa". Ele ainda responsabiliza a mãe e a família materna pela "aventura fantasiosa" e pelos "desacertos" que estão ocorrendo entre eles.

"Confirmo também a confiança total em minha tia Aparecida Liberato, nomeada em vida pelo meu pai como a responsável para cumprir o testamento e cuidar e proteger minhas irmãs Sofia e Marina, ambas menores de idade", disse. "Assim era a vontade de meu pai e acredito que todos deveriam respeitá-la, porque se amanhã herdarmos algo, será fruto exclusivo de seu trabalho."

"Só posso imaginar que a atitude de envolver as minhas irmãs indevidamente e orientar para que mintam, seja fruto do desespero, já que a verdade está colocada no processo judicial e elas no fundo, sabem disso", finalizou.