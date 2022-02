Filho de David e Victoria Beckham gasta R$ 519 mil em vídeo de receita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo e fotógrafo Brooklyn Beckham, 22, filho do casal David e Victoria Beckham chamou atenção após fazer uma super produção para um vídeo de receitas. Ele envolveu uma equipe de 62 pessoas e gastou US$ 100 mil, cerca de R$ 519 mil, para ensinar a receita de um sanduíche.

O quadro se chama Cookin' With Brooklyn (Cozinhando com Brooklyn, em português) e é transmitido no Instagram do modelo. No episódio em questão, Brooklyn ensina seus seguidores a receita de um sanduíche de Bagel com salada de repolho.

Segundo uma fonte revelou ao jornal Daily Mail, a estrutura para a produção do programa é equivalente a um programa de televisão. A fonte contou que, dentre os mais de 60 funcionários, Brooklyn teve um "produtor culinário" e outros nove produtores, além de cinco câmeras para captação das imagens.

O vídeo em questão tem oito minutos de duração e o jovem não aparece cozinhando nada do que será colocado no sanduíche. Além disso, o noivo de Nicola Peltz ainda chega a questionar como saber se um peixe frito está no ponto certo.

Brooklyn já tentou outras vezes expandir seus conhecimentos culinários em variados programas de TV. Ele chegou a enfrentar duras críticas quando apareceu no The Late Late Show e não teve sucesso em frente ao fogão.

Em 2020, dias após o anúncio do noivado do modelo com a atriz Nicola Peltz, 25, filha do bilionário americano Nelson Peltz, 78, muitos detalhes foram especulados pela imprensa internacional. Um deles é o desejo do casal de fazer uma cerimônia judaica.

Apesar de nenhum dos dois ser religioso, o jornal Daily Mail afirmou que o bisavô de Brooklyn e o pai de Nicola são judeus, o que fez os dois optarem por usar a chupá (copa do casamento) e assinarem uma ketubá (contrato de casamento). Não está definido, no entanto, se eles terão um rabino a frente da cerimônia.

Além disso, o casal estaria pensando em duas celebrações, sendo uma no Reino Unido, onde mora a família do rapaz, e outra da Flórida, nos Estados Unidos. Os planos incluiriam o gasto de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,5 mi) nas duas cerimônias, que aconteceriam em 2021.