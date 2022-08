Filho de Anne Heche diz viver "tristeza profunda" após morte da mãe

Heche compartilhou o filho Homer com o cameraman Coleman Laffoon, de quem se separou em 2007 após se apaixonar pelo ator James Tupper, seu colega de elenco na série "Men in Trees". Os dois foram morar juntos e tiveram Atlas.

