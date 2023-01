Filhas de Pelé agradecem homenagem ao pai na Supercopa: 'Tanta emoção'

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Kely e Ana Flávia Nascimento, filhas de Pelé, usaram as redes sociais para agradecer a homenagem feita ao pai pela CBF antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, na final da Supercopa, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado (28). Este foi o primeiro jogo oficial do calendário da entidade após a morte do rei, em 29 de dezembro.

As filhas de Pelé e o presidente da CBF Ednaldo Pereira entraram em campo com as taças da Copa do Mundo conquistadas pelo rei em 1958, 1962 e 1970. Os jogadores usaram camisetas com a estampa do número 10 no peito e aplaudiram as filhas do rei. Nas arquibancadas foi erguida uma grande bandeira com a foto de Pelé.

Kely disse que passou muita coisa na sua cabeça durante a homenagem e que foi incrível segurar a taça de 1958. "Eu sei o que [a taça] significava para ele. Foi muito legal e bem feito. Espero que ele esteja olhando e tenha orgulho de nós e esteja gostando do que está vendo", disse Kely, emocionada.

Flávia, que também estava emocionada, lembrou que é um momento díficil porque neste domingo (29) completa um mês do falecimento do pai, mas ao mesmo tempo ela sabe da importância de participar da homenagem a Pelé porque ele amava isso. "O legado maior que ele deixou foi o amor, não tem coisa mais bonita que ver esse estádio cheio e todo mundo torcendo. O jogo foi muito especial com muitos gols, e ele sempre dizia que jogo bom é jogo com gol. A maior homenagem que poderia ter é o jogo de hoje", disse Flávia.

As duas postaram no Instagram a mesma foto juntas segurando as taças e agradecendo a CBF. "Quanta emoção, que homenagem, só gratidão", escreveu Flávia na legenda. "Tanta emoção, tanta gratidão, não sei nem o que falar. A presença das taças das três Copas [do Mundo] foi uma surpresa da CBF e da Fifa", postou Kely.

"Só sei que segurar a taça de 1958, que começou tudo, que mudou a trajetória da vida dele e consequentemente do Brasil no mundo, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida", escreveu Kely.