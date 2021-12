Filha homenageia Paul Walker no aniversário de 8 anos de sua morte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Meadow Walker, 22, única filha de Paul Walker, compartilhou uma foto dela ainda bebê no colo do pai para lembrar os oito anos da morte do ator, nesta terça (30). Ele morreu aos 40 em um acidente de carro, no dia 30 de novembro de 2013.

"Eu amo e sinto sua falta infinitamente. Hoje e todos os dias eu celebro sua vida, seu amor. E você, meu melhor amigo", escreveu Meadow na legenda da foto.

Em um segundo post no Instagram, a modelo anunciou uma parceria entre a Paul Walker Foundation, Giving Tuesday e Toys for Tots. "Para honrar o legado do meu pai, esperamos que você se junte a nós no Do Good. Hoje, os lucros da nossa edição limitada da caneca PWF Yeti irão diretamente para Toys For Tots e Happy Giving Tuesday!"

Na publicação, Meadow escreveu que o apoio das pessoas à fundação permite transformar vidas e cuidar do planeta. "Da construção de escolas à defesa da preservação dos oceanos, a bolsa de estudos anual, que afeta mudanças positivas, está no centro de tudo o que fazemos."

A conta do ator no Instagram também compartilhou uma homenagem ao astro. "Difícil de acreditar que já se passaram 8 anos. Como nos lembramos do legado de Paul nesta [data], esperamos que você se junte a nós em homenagear sua memória, apoiando a Paul Walker Foundation em seus esforços para fazer o bem para o mundo por meio da conservação dos oceanos, educação e muito mais."

Atores que trabalharam com Walker também compartilharam fotos com ele e a campanha nas redes sociais para homenagear o astro. O ator e cantor Tyrese Gibson compartilhou uma filmagem dele com Walker e escreveu que não estava conseguindo dormir na noite passada e só conseguiu fechar os olhos por volta das 7h desta terça.

"Algo estava lutando com minha mente e espírito na noite passada e eu percebi o que estava sentindo. Hoje, há 8 anos, perdemos nosso querido irmão, um dos meus melhores amigos e realmente alguém que me protegeu. Um homem que se levantaria por mim como eu o defenderia a qualquer custo", escreveu Gibson.