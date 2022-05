Filha de Priyanka Chopra e Nick Jonas deixa UTI neo-natal após 100 dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha de Nick Jonas, 29, e Priyanka Chopra, 39, deixou a UTI neo-natal após passar mais de 100 dias internada. O casal compartilhou uma foto com ela neste domingo (8), para celebrar o primeiro Dia das Mães desde que a bebê nasceu.

"Depois de mais de 100 dias na UTI neo-natal, nossa garotinha finalmente está em casa. A jornada de cada família é única e requer um certo nível de fé, e embora a nossa tenha sido alguns meses desafiadores, o que fica claro é o quão precioso e perfeito é cada momento", começa o texto.

"Estamos muito felizes por nossa garotinha finalmente estar em casa, e só queremos agradecer a todos os médicos, enfermeiros e especialistas da Rady Children's La Jolla e Cedar Sinai, Los Angeles, que estiveram lá altruisticamente em cada passo do caminho. Nosso próximo capítulo começa agora", finaliza o texto compartilhado nos dois perfis.

Ao fim do recado, Jonas escreveu uma homenagem ao Dia das Mães e a Priyanka. "Querida, você me inspira em todos os sentidos, e está assumindo esse novo papel com tanta facilidade e firmeza. Sou muito grato por estar nessa jornada com você. Você já é uma mãe incrível. Feliz Dia das Mães. Eu te amo."

A atriz também escreveu um texto para o marido. "Feliz Dia das Mães para todas as mães e cuidadoras da minha vida e por aí. Vocês fazem parecer tão fácil. Obrigada. Além disso, não há ninguém com quem eu prefira fazer isso do que você. Obrigado por me fazer uma mamãe. Nick Jonas eu te amo", completou.

A filha do casal nasceu em 15 de janeiro, por meio de barriga de aluguel. No final de abril, o nome da bebê foi revelado. Segundo a certidão de nascimento, divulgada pelo site TMZ, a recém-nascida se chama Malti Marie.

De acordo com o site, "Malti" significa pequena flor perfumada ou luar, e vem do sânscrito. Ela nasceu em janeiro, por meio de uma barriga de aluguel. "Estamos muito felizes em confirmar que recebemos um bebê por meio de barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente privacidade durante este momento especial, pois nos concentramos em nossa família", publicou o casal nas redes sociais.