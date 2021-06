Filha de Paulo Betti e Eliane Giardini dá à luz Joaquim após morte do 1º filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Betti, 41, divulgou nas redes sociais que deu à luz Joaquim, fruto de seu casamento com o músico Quito Ribeiro, 50. A criança nasceu no dia 6 de junho.

A assistente de direção é filha dos atores Paulo Betti, 68, e Eliane Giardini, 68. A nova vovó escreveu em seu Instagram sobre a alegria da chegada ao mundo de seu neto.

"Nasceu Joaquim, dia 06 de junho, nossa alegria. Saúde, amor e paz, meu menino lindo. Mari, Quito, Noe, Chico, Juliana, bisa Wandyr, estamos muito felizes, um sopro de esperança em dias melhores", escreveu a atriz.

Giardini também postou fotos do bebê ao lado de familiares além de um registro do garoto ainda no hospital sendo amamentado.

MORTE DO PRIMEIRO FILHO

Em 2019, o primeiro filho do casal, Antônio, morreu em decorrência de uma leucemia mieloide. Mariana e o marido Quito Ribeiro publicaram uma foto do dia do nascimento de Antonio, em homenagem ao filho no Instagram à época.

"Obrigada, meu filho Antônio", escreveu Mariana na legenda em que lembrava o dia do nascimento do primeiro filho.

"Viva o Tune", escreveu Paulo Betti, e alguns famosos prosseguiram com comentários, prestando apoio a Mariana. "Obrigada, Antônio. Obrigada, Mari! Obrigada, Quito", postou Maria Ribeiro. "Muita luz de Antônio para nós, Mari querida", disse Cissa Guimarães.