Filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra tem nome revelado

Ex-miss Mundo, Priyanka estrelou três temporadas da série "Quantico", do canal americano ABC, exibida no Brasil pela AXN, tornando-se a primeira indiana a encabeçar um drama na televisão norte-americana. Na Índia, ela é uma das artistas de cinema mais bem pagas de Bollywood.

Jonas e Priyanka celebraram seu casamento com uma luxuosa festa em Nova Déli junto de celebridades como o primeiro-ministro da Índia e personalidades de Hollywood, em dezembro de 2018. O evento aconteceu em um hotel após três dias de celebração em um histórico palácio no topo de uma colina na cidade de Jodhpur, incluindo partidas de críquete e coreografias de dança à Bollywood.

De acordo com o site, "Malti" significa pequena flor perfumada ou luar, e vem do sânscrito. Ela nasceu em janeiro, por meio de uma barriga de aluguel. "Estamos muito felizes em confirmar que recebemos um bebê por meio de barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente privacidade durante este momento especial, pois nos concentramos em nossa família", publicou o casal nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.