Filha de Michael Jackson se fantasia de Van Gogh para festa de Halloween

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Jackson, 23, a filha do meio de Michael Jackson (1958-2009), chamou a atenção ao vestir uma fantasia inspirada no pintor Vincent Van Gogh na festa de Halloween promovida pelo seu irmão Prince, em Los Angeles.

A cantora usou chapéu amarelo, camisa branca e pintou uma barba no rosto. Ela publicou uma foto no Stories do Instagram, em que aparece fantasiada em frente a uma reprodução do quadro "Girassóis", um dos mais famosos do pintor.

No mesmo post, Paris colocou a música "Vincent", de Don McLean, feita em homenagem ao pintor. Ela também vestiu uma calça com várias manchas de tinta para compor o look.