Filha de Michael Jackson é criticada por não celebrar aniversário do pai nas redes

Além disso, ela compartilhou um vídeo de um de seus shows, com mais uma legenda especial a Michael: "Ele dedicou 50 anos de sangue, suor, lágrimas, amor e paixão ao fazer o que fez para que eu pudesse ficar aqui no palco na sua frente e gritar no microfone, então devo tudo a ele".

Em resposta, Paris deixou um recado reflexivo em memória ao pai, que faleceu em 2009 devido a uma parada cardíaca. "Quando ele estava vivo, ele odiava qualquer pessoa que reconhecesse seu aniversário [mas] a mídia social é aparentemente a forma como as pessoas expressam seu amor e carinho hoje em dia. Se você não deseja um 'feliz aniversário' a alguém através da mídia social, aparentemente significa que você não os ama", disse ela, através dos stories do Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michael Jackson teria completado 65 anos nesta terça-feira (29). No entanto, a ocasião que costuma ser marcada por homenagens e lembranças carinhosas ganhou outra realidade para a filha do astro pop, Paris Jackson, que enfrentou críticas nas redes sociais por sua falta de menção à data.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.