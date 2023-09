Filha de Mc Loma faz um ano, e Mirella Santos exalta marido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Mirella Santos mostrou detalhes da celebração do aniversário de 1 anos de Melanie, filha de Mc Loma, e exaltou seu marido, Gabriel Farias, conhecido como Zinho, que assumiu o lugar de pai de consideração da criança, porque o biológico não assumiu a paternidade.

No Instagram, Mirella postou vídeos da festa com temática de contos de fadas. Em determinado momento, ela mostrou Zinho posar para foto ao lado de Loma e destacou que Melanie já havia ido para os braços do "pai".

A festa que celebra o primeiro aniversário de Melanie também exalta a parceria entre Loma, Mirella e Mariely.

Também nas redes sociais, Mc Loma declarou seu amor pela filha. "Janeiro de 2022 foi o dia que descobri que você estava junto comigo e que eu nunca mais iria me sentir ou estar sozinha. Você ainda é muito pequena pra entender e ver esse texto, mas um dia quando estiver maior vai ver e vai sentir que foi feito com muito amor", escreveu.

"Antes de você existir na minha vida, eu sempre orava e pedia a Deus alguém para amar incondicionalmente, dividir a vida comigo e compartilhar momentos lindos e alegres, mas mal sabia que ele iria me enviar um anjo. Você cura e restaura todo o meu coração. Quando eu peço um abraço para você e você vem bem pequeninha com a maior felicidade do mundo, mesmo não entendendo nada e me abraça, meu mundo para e eu me sinto protegida, amada", continuou.

"Você me tirou de uma escuridão, trouxe cor para o meu mundo, me fez enxergar a vida com outros olhos. Você é a razão da minha felicidade e da minha vida, sou grata a Deus por ter me concedido você, você é minha melhor versão. Mamãe vai estar sempre aqui com você e nunca vai soltar sua mão, sei que já fiz muitas escolhas e coisas erradas, mas não duvido nunca que você foi a coisa mais certa que já me aconteceu", completou.

Zinho também celebrou o primeiro ano de Melanie. "Hoje faz um ano que papai do céu nos presenteou com essa princesinha de pai. Te amo", postou.

Vale destacar que Zinho é casado com Mirella Santos. Juntos, os dois estão à espera da primeira filha do casal.