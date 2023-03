Filha de Juliano Cazarré recebe alta da UTI

A filha de Cazarré nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein, que afeta funções básicas e o desenvolvimento do coração. No último procedimento realizado, Maria colocou um Botton, tipo de sonda para alimentação no abdômen.

O ator, agradeceu às orações dos fãs: "Obrigado a todos que rezaram e torceram conosco. Que o bom Deus possa retribuir tanto carinho com a nossa pequenina e com a nossa família". Ele também exaltou a mulher, Leticia Cazarré: "Leticia, obrigado por cuidar tão bem e lutar tanto pela nossa pequena gigante".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliano Cazarré compartilhou nas redes o alívio que sentiu após a última atualização do estado de saúde da filha. Maria Guilhermina foi liberada do hospital após mais uma internação para realizar um procedimento cirúrgico.

