Filha de Juliano Cazarré está bem após cirurgia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, passou por uma cirurgia de emergência na madrugada deste domingo (14), realizando um cateterismo e colocando stent. Em postagem no Instagram, o ator disse que a bebê, que tem pouco mais de um mês de vida, está sedada, mas passa bem.

Anteriormente, no começo do mês, Guilhermina já havia recebido alta após ter sido internada. Entretanto, ela teve pioras na saturação de oxigênio, e voltou ao hospital na madrugada deste sábado (13).

"Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o Dia dos Pais e o aniversário do Inácio, que é hoje. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente", escreveu no Instagram.

"Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada. A cirurgia deu certo, graças a Deus e à equipe da Beneficência Portuguesa, em especial o doutor Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, e os primeiros exames são bastante positivos", disse Cazarré.

O ator ainda fez um pedido: "Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina e para que eu e a Leticia sigamos com força e serenidade para lutar por ela. Obrigado. Deus retribua tanta caridade de vocês conosco. Um feliz dia dos pais a todos!!! Um Santo Domingo".

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e passou por uma cirurgia logo depois do nascimento, em 21 de junho. Ela ficou internada até o dia 1º de agosto, quando recebeu alta e pôde ir para casa com os pais.