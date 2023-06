Filha de Gugu faz homenagem em dia dos pais dos EUA

Ela é uma das filhas de Gugu que está ao lado de Rose Miriam no processo que busca o reconhecimento da união estável com o apresentador. Em audiências realizadas no final de maio, Sofia e sua gêmea Marina Liberado deram declarações em apoio à mãe.

Sofia compartilhou nos Stories do Instagram uma montagem de duas fotos com Gugu. Uma retrata os dois quando a estudante ainda era criança. A segunda mostra os dois em viagem, já em momento mais recente. "Eu sou eternamente grata pelo meu pai que está guardado em meu coração", escreveu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sofia Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu, prestou homenagem ao pai nas redes sociais no último domingo (18). O Dia dos Pais foi comemorado nesta data nos Estados Unidos.

