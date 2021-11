Filha de Alec Baldwin é criticada por usar fantasia com sangue falso no Halloween

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha de Alec Baldwin, Ireland Basinger Baldwin, 26, foi criticada por usar uma fantasia de Halloween customizada com sangue falso, dias após seu pai matar com um tiro acidental a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, no set do filme "Rust".

"Então, nós ficamos em casa no Halloween deste ano. Há repórteres e paparazzi circulando por toda a minha rua, invadindo toda a minha privacidade", escreveu Ireland em publicação no Instagram em que aparece fantasiada ao lado do namorado, também sujo de sangue falso.

Ireland escreveu que não pensava que ela e o namorado iriam comemorar, mas encontraram trajes antigos e sangue [falso]. "Comemos comida realmente boa, bebemos tequila, recebemos alguns amigos, assistimos a um filme de terror e não fizemos truques ou travessuras. Como foi seu Halloween? Levante a mão se você jogou o Jogo da Lula este ano."

A modelo estava vestida como uma colegial sexy com sangue falso escorrendo de seu olho esquerdo e pingando em seu peito e na blusa amarrada, enquanto seu namorado, o músico conhecido como Rac, estava vestido com uma camisa ensanguentada..

"Eu sinto que estou tomando pílulas malucas, o que diabos há de errado com essas pessoas?", uma pessoa escreveu no Reddit sobre a publicação. Outra internauta comentou a foto no Instagram perguntando: "Oh, por favor... ela sabe o significado de respeito!"

Uma pessoa escreveu que é totalmente solidária ao que a família da modelo está passando. Ela disse que foi uma tragédia extremamente infeliz o que Alec Baldwin passou, mas reprovou a fantasia da modelo.

"Mas a ótica desse traje, nessa época, não é boa. Você deveria fazer isso, mas eu gostaria que você pensasse melhor em postar essas fotos."

Um homem comentou a publicação demonstrando apoio a modelo e sua família. "Lamento que você e seu pai estejam passando por isso. Enviando a vocês dois energia de cura positiva." Enquanto outro escreveu: "Que bom que você tem bons amigos e ainda pode aproveitar o dia!".