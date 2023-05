Festival Só Track Boa leva mais de 40 DJs ao Autódromo de Interlagos, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Só Track Boa, que reuniu cerca de 40 mil fãs de música eletrônica na edição de 2022, retorna a São Paulo para sua sexta edição, nos dias 26 e 27 de maio, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade.

Entre os destaques do lineup estão Duke Dumont, Vintage Culture e Bhaskar --a programação terá mais de 40 DJs internacionais e brasileiros, que exploram a diversidade do cenário eletrônico, do mais melodioso ao enérgico.

Neste ano, o evento acontece durante dois dias, com apresentações em sequência por mais de 12 horas. Podem ser comprados o passaporte para sexta e sábado (R$ 780, pista; R$ 1.660, área vip) e ingresso avulso, para um dos dias (a partir de R$ 500).

Itinerante, o festival já percorreu diferentes partes do Brasil nos últimos anos, como Rio e Bahia, com uma mescla de artistas em início de carreiras e consolidados. É a principal marca da Entourage, empresa que organiza espetáculos do gênero como Time Warp e Kabbalah. Depois de São Paulo, o Só Track Boa segue para Minas Gerais e Espírito Santo.

O público precisa se preparar para a maratona de apresentações, que incluem, além da pista de dança, queima de fogos e shows aéreo com 150 drones. A seguir, veja dicas para aproveitar melhor a festa.

Como chegar ao evento e por onde entrar?

A estação mais próxima ao festival é a Autódromo, localizada na linha-9 Esmeralda, da CPTM. De lá até o portão 8, entrada oficial do evento, são 20 minutos de caminhada, em um trajeto de 1,7 km. Como as apresentações estão previstas para acabar às 8h nos dois dias, é possível utilizar a mesma estação para retornar.

Quem quiser ir de carro pode usar estacionamento no local (R$ 100, diária), com entrada pelo portão 9, no setor K.

Qual a estrutura do festival? Existe área para descanso?

As apresentações estão distribuídas por dois palcos diferentes. Além deles, os fãs terão à disposição uma área específica para descansar das festas. O espaço, que comporta até 500 pessoas, é equipado com redes, pufes e paletes --a organização preparou ainda serviços de massagens para quem quiser relaxar.

Já quem comprou o passaporte vip terá direito a outras amenidades, como banheiros exclusivos e entrada mais rápida, além de opções de lazer, como jogos, tatuagens, serviços para fazer maquiagem e o cabelo.

Há opções de alimentação?

Durante os dois dias, o público terá à disposição food trucks servindo itens como pizzas, hambúrgueres, churrasco, cachorro-quente e sobremesas, como churros --além de açaí, para quem precisar repor a energia. Há opções mais leves no menu, que incluem wraps, saladas e pokes. Os nomes dos trucks participantes serão divulgados nas redes sociais da organização.

Também é possível levar comida de casa para o evento, desde que sejam frutas cortadas ou alimentos lacrados, como barra de cereais, salgadinhos ou bolachas.

O que é permitido na entrada e quais itens são barrados?

Como na maioria dos grandes festivais, o público não pode entrar no local com objetos que podem causar ferimentos, como sinalizadores, copos de vidro, garrafas, latas ou correntes grossas.

São permitidos cosméticos, como maquiagens ou protetor solar. Cigarros lacrados também são permitidos. Esses itens podem ser armazenados em mochilas.

Por causa do frio da época do ano, é recomendável levar blusas, casacos e cachecóis, já que as temperaturas podem cair durante a madrugada.

O que esperar das apresentações dos dois dias?

A curadoria do festival selecionou mais de 40 artistas divididos em dois palcos, com diferentes estilos da música eletrônica, do mundo dos eventos e dos clubes, para a edição deste ano.

Conheça a seguir os principais nomes separados por dia. O horário das apresentações será divulgado na próxima semana no site sotrackboa.com.br ou nas redes sociais do evento.



SEXTA-FEIRA (26)

Duke Dumont

Com uma carreira de sucessos, o britânico tem aparições raras em festivais. DJ e produtor musical, é responsável pela faixa 'Ocean Drive'. Seu estilo carrega referências da house music dos anos 1990

Cat Dealers

Dupla dos irmãos Luiz e Pedro, que já apareceram na lista de melhores DJs de 2022 da revista DJ Mag. As faixas dos dois misturam ritmos brasileiros com as batidas eletrônicas

Giolì & Assia

Da Itália, o duo feminino mescla ritmos do eletrônico, do pop e do indie com gravações vocais próprias e instrumentos clássicos. Em 2022, lançaram a faixa 'Quedate', com participação de Pabllo Vittar

Bruno Be

É um dos pioneiros do deep house brasileiro, estilo com referências do jazz, funk e soul. Criou remixes como 'Polly', do Nirvana, e 'Flutes', do Red Hot Chili Peppers

Gordo

Também conhecido como Carnage, tem como assinatura músicas com danças mais intensas. Foi produtor do álbum 'Honestly, Nevermind', do rapper Drake

Meduza

É a banda italiana mais ouvida do streaming, com hits como 'Piece of Your Heart', nomeada ao Grammy de 2019 na categoria melhor gravação de dança. Já colaborou com Ed Sheeran e Hozier

SÁBADO (27)

Bhaskar

DJ brasileiro e também produtor do festival Universo Paralelo. Tem como principais tracks 'Feeling So High', feito com a banda Sevenn, e 'Fuego', produzido em parceria com seu irmão gêmeo Alok, que também é DJ

Classmatic.

DJ brasileiro de tech house, que ganhou fama ao lançar a track 'Toma Dale' com o produtor Nfasis, em 2022. No seu setlist, traz músicas gravadas por selos famosos da música eletrônica, como Solid Grooves, Hottrax e Revival New York

LP Giobbi

DJ e pianista que costuma usar trechos do instrumento clássico nas produções. Seus remixes já foram usados por artistas como Diplo, Fatboy Slim e DJ Tenis

Vintage Culture

Artista da cultura da dance music, o brasileiro Lukas Ruiz figurou na lista de Top DJs do planeta. Já colaborou com artistas como David Guetta e Robin Schulz. No festival, toca um setlist para o amanhecer