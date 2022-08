Festival Novabrasil tem Gal Costa, Emicida e Gilsons com Liniker em SP

Baby do Brasil com Pepeu Gomes

Os ingressos já estão disponíveis com preços que variam de R$ 90 a R$ 510 (2º lote) no site oficial.

Para celebrar a música brasileira, a programação conta ainda com Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Nando Reis e Bala Desejo com participação de Duda Beat (abaixo, veja a programação completa).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Novabrasil vai reunir em sua 11ª edição nomes como Gal Costa, Jorge Aragão, Emicida, Baby do Brasil com Pepeu Gomes e Gilsons em um encontro com Liniker. O evento está marcado nos dias 15 e 16 de outubro no sambódromo do Anhembi (zona norte de São Paulo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.