Festival Glastonbury terá live com Coldplay após 2 cancelamentos na pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois cancelamentos por causa da pandemia, o festival Glastonbury anunciou nesta quarta (31) uma live marcada para 22 de maio com a participação de nomes como Coldplay, Damon Albarn, Haim, Idles, Jorja Smith e Wolf Alice. Filmado na Worthy Farma, no Reino Unido, o evento terá transmissão às 20h (horário de Brasília), com duração prevista de cinco ou seis horas, segundo a organização.

Para assistir à live, é preciso comprar um ingresso por US$ 27,50 (cerca de R$ 160), disponível no site oficial. Há a opção do combo de tíquete mais um pôster do festival por US$ 60 (cerca de R$ 340).

A lista de atrações ainda conta com Kano, Michael Kiwanuka, o DJ Honey Dijon, além de convidados de surpresa não anunciados.

De acordo com a organização, “a extravagância inovadora de cinco horas será intercalada por uma narrativa falada, escrita e entregue por alguns convidados muito especiais, guiando os participantes do festival em uma jornada pelo vale sagrado em Somerset.”

“O evento vai contar com um elenco de artistas e performers que nos deram um enorme apoio ao concordar em participar neste evento, mostrando a fazenda como você nunca viu”, afirma Emily Eavis, organizador do Glastonbury.

Parte do dinheiro arrecadado vai ser direcionado para apoiar os três principais parceiros de caridade de Glastonbury: Oxfam, Greenpeace e WaterAid.

A edição 2021 do festival, um dos maiores eventos a céu aberto do Reino Unido, foi cancelada em janeiro. Foi o segundo ano consecutivo por causa da pandemia de Covid-19.

“Apesar de nossos esforços para mover o céu e a Terra, ficou claro que simplesmente não seremos capazes de fazer o festival acontecer”, disseram os organizadores Emily e Michael Eavis em comunicado publicado nesta quinta-feira (21) nas redes sociais.

“Agradecemos por seu incrível apoio e vamos esperar por melhores tempos pela frente”, continua a nota.

Segundo a organização, os ingressos já adquiridos vão ser válidos para a edição 2022.

Em 2020, nomes como Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar e Gilberto Gil foram anunciados para a edição que comemoraria o 50º aniversário do festival, mas que também foi adiada por causa do novo coronavírus.

Já em 2019, o Glastonburry reuniu artistas como The Cure, The Killers e Stormzy, entre outros.

Glastonbury – Live At Worthy Farm

Quando: 22 de maio, 20h (horário de Brasília)

Quanto: R$ 160 a R$ 340

Mais informação: glastonburylivestream.com