Festival de Veneza 2021 terá filme brasileiro estrelado por Rodrigo Santoro

O diretor do festival, Alberto Barbera, disse recentemente que está feliz por receber Almodóvar e definiu seu novo filme como um "retrato intenso e sensível de duas mulheres que enfrentam os temas de uma maternidade com mudanças imprevisíveis, a solidariedade feminina e uma sexualidade vivida com plena liberdade e sem hipocrisia".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.