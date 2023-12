Festival de Tiradentes vai exibir novos filmes de Arthur Tuoto e Isaac Donato

Os selecionados do festival incluem ainda "Foram os Sussurros que me Mataram", de Arthur Tuoto, "Eu Também Não Gozei", de Ana Carolina Marinho, "Eros", de Rachel Daisy Ellis, "Lista de Desejos para Superagüi", de Pedro Giongo, "Sofia Foi", de Pedro Geraldo, e "O Tubérculo", de Lucas Camargo de Barros e Nicolas Thome Zetune.

Como de costume, a lista conta com sete títulos, desta vez produzidos em São Paulo, Pernambuco, Paraná e Bahia. Entre eles está "Not Dead", o novo trabalho de Isaac Donato, que venceu a mostra em 2021 com o longa "Açucena".

