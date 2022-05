Festival de Cannes cutuca Putin com filme sobre Tchaikóvski gay

Vindo do teatro, Kirill Serebrennikov conquistou liberdade semelhante nos últimos anos. Este é, afinal, o quarto filme que exibe em Cannes, após "A Febre de Petrov", no ano passado, "Verão", há quatro anos, e "O Estudante", que em 2016 lhe rendeu um prêmio paralelo.

A paleta de cores escura e monocromática acompanha a derrocada de Miliukova, que deixa de usar vermelhos intensos a mando do marido, enquanto ouve da boêmia ao redor que "tudo é permitido aos gênios". Até mesmo a homossexualidade, na Rússia do século 19, ao que parece.

Fora uma cena ou outra que se permite fugir da cartilha contida dos filmes de época, "Tchaikovsky's Wife" é bem sóbrio, como se para refletir o estado de espírito de sua protagonista. O longa começa com um funeral, já antecipando que as quase duas horas e meia seguintes serão de luto.

Acompanhamos, a partir daí, como Miliukova se recusa a acreditar que o marido pode não lhe amar -ou ao menos consumar o casamento. A bebida com frequência entra em seu caminho, enquanto os amigos do compositor de "O Lago dos Cisnes" dão todos os indícios de que ele está mais interessado nos homens.

Completamente iludida, Miliukova tenta a qualquer custo fazer com que o compositor a ame, embora a desconexão entre eles fique clara já no casamento, numa cena perspicaz e cuidadosamente montada. Primeiro, a longa vela cerimonial que Tchaikóvski segura ereta em sua frente se apaga -"não se preocupe, isso acontece com todo mundo", diz o padre. Depois, ele tem dificuldade para introduzir seu dedo na aliança.

Promessa para chacoalhar o evento, "Tchaikovsky's Wife", ou "A Esposa de Tchaikóvski", foi exibido nesta quarta-feira (18), segundo dia de programação. A expectativa vinha da incerteza de como um filme russo sobre a mulher de um dos maiores artistas do país retrataria sua suposta homossexualidade. E foi com sutileza que o diretor Kirill Serebrennikov mexeu nesse vespeiro.

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Poucas horas após a aparição surpresa do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, na cerimônia de abertura do Festival de Cannes, o evento francês decidiu cutucar novamente Vladimir Putin. Dessa vez, de forma mais cinematográfica, em sua seleção oficial de filmes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.