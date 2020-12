Festival de Campos do Jordão cancela edição deste ano por causa de recuo na reabertura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A princípio adiado para o início do ano que vem por causa da pandemia, o Festival de Inverno de Campos do Jordão deste ano foi cancelado, informou a Secretaria de Cultura e Economia Criativa paulista.

Em vez disso, o evento terá o dobro da duração usual em 2021, começando em 19 de junho e terminando em 15 de agosto.

Em nota, o órgão afirmou que o cancelamento do evento foi motivado pelo regresso da região à fase amarela, mais restritiva, do Plano São Paulo. Segundo o secretário Sérgio Sá Leitão, não seria viável realizar uma evento "à altura da tradição do festival", um dos maiores de música clássica da América Latina, com os protocolos da fase amarela.

O comunicado afirma que a expectativa é de que, em junho, para quando o evento foi remarcado, a região esteja na fase azul ou verde do plano, menos restritivas, e a vacinação já tenha acontecido.

Vale notar que, embora o governador João Doria (PSDB) tenha anunciado o início da vacinação no estado para janeiro nesta segunda (7), a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, declarou que ainda faltam vários passos para a obtenção do registro para o imunizante Coronavac, desenvolvido pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Apesar da duração estendida e do que o comunicado descreve como um "número recorde de atrações artísticas", a quantidade de concertos previstos não ultrapassa muito o do ano passado, quando o festival comemorou 50 anos. Serão 164 apresentações desta vez, contra cerca de 150 em 2019.

As apresentações são gratuitas em sua maioria - só um quinto é paga -, e ocupam sete palcos de Campos do Jordão. Um deles é o novo auditório do parque Capivari, inaugurado especialmente para a ocasião.

Muitos delas ainda serão transmitidas ao vivo, seja pela plataforma Cultura Em Casa, pelo site da Osesp ou pela TV Cultura.

O Festival de Campos do Jordão é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Osesp e a Prefeitura de Campos do Jordão.