Festa surpreende brothers, que esperavam noite de eliminação no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite foi de surpresa no BBB 21. Após esperarem por mais uma rodada de eliminação, os participantes ganharam uma festa no gramado da casa.

Os jogadores passaram o dia acreditando que seriam chamados pelo apresentador Tiago Leifert para o programa ao vivo, com o resultado de um dos Paredões da semana. A eliminação, no entanto, será apenas neste domingo (25).

Após ficar irritado com a brincadeira da produção, Fiuk se juntou aos outros participantes no gramado. "Vocês querem me matar do coração?", ele perguntou.

Os sete confinados se divertiram durante a noite com brindes, jogo, danças e um cooler entregue pela produção do programa.

Gilberto, que está no 14º Paredão com Fiuk e Viih Tube, tirou a roupa e ficou de sunga durante a festa. Ele dançou e pulou na piscina.

"Não vou embora mais não. Eles que lutem, meu amor. Que agora eu fico aqui preso", disse.

Neste domingo, mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda. O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.