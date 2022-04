Festa por Nat na Sapucaí e pouca interação de Arthur marcam madrugada do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada no Big Brother Brasil 22 (Globo) foi intensa. Mas não pelo fato de ter festa, bate-boca ou alguma prova, mas por causa de os participantes terem podido acompanhar ao vivo os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O momento mais legal foi quando Douglas, Eli e Paulo André viram Natália, colega deles de confinamento, num dos carros alegóricos da Beija-Flor. Todos eles ficaram muito felizes pela realização da amiga. Eles também ficaram felizes ao ver Brunna Gonçalves.

Porém, essa felicidade, com direito a comes e bebes e adereços carnavalescos, contrastava com o desânimo e a chateação do Arthur, que se junta a DG e Eli no último Paredão do reality. Paulo André é o primeiro finalista confirmado no programa após vencer a última Prova do Líder da edição, com 19 horas e 10 minutos de duração.

No começo, Arthur preferiu ficar deitado, sozinho e no escuro refletindo sobre a prova de resistência que ele perdeu. Ele ainda parecia não acreditar que não havia apertado o botão na prova, embora as imagens deixassem isso evidente. Só depois de alguma insistência dos amigos que ele se juntou aos demais colegas de confinamento para ver os desfiles.

Na Marquês de Sapucaí, Natália Deodato estava em êxtase após o desfile da Beija-Flor no Carnaval do Rio de Janeiro. A ex-BBB foi convidada para ser um dos destaques da escola após chamar a atenção em uma visita da agremiação ao BBB. "Estou sem palavras, a sensação é indescritível", disse ao F5 na dispersão.

"O coração ainda estava acelerado. Estou muito feliz e muito grata", completou ela, que afirmou ter sido pega de surpresa pelo convite para desfilar quando saiu do confinamento. "Sinceramente eu não esperava. Era uma meta que eu queria para a minha vida, mas não achava que ia realizar tão cedo."

Perguntada se nos próximos anos ela poderá alçar voos mais altos na escola, como ocupar o posto de rainha de bateria, ela diz que vontade não falta. "Será? Queremos, hein (risos)."