Festa Gop Tun celebra 10 anos com festival em SP com 40 DJs de 10 países

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa Gop Tun completa 10 anos e promove um festival para comemorar a data em São Paulo, ainda sem local definido. A primeira edição do Gop Tun Festival está marcada para 2 de abril de 2022 e vai reunir 40 DJs de 10 países.

Artistas da música eletrônica de Chile, Itália, Angola, Reino Unido, Alemanha, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, Argentina e Brasil vão se revezar nos quatro palcos do evento —Xama, Supernova, Danceteria e Não Existe. Os ingressos têm preços a partir de R$ 180 e ficam disponíveis nesta terça (30) no site oficial.

Com passagem pelo Coachella, a americana Avalon Emerson é uma das atrações do Supernova, mesmo espaço onde vai se apresentar a brasileira Badsista, conhecida por sua pesquisa de música periférica. No lineup do palco, ainda está a alemã Dr. Rubinstein com mistura breaks, techno e electro.

Já o DJ alemão Danilo Plessow (MCDE) passa pelo Danceteria, que também recebe sua compatriota Paramida, sucesso nas noites de Berlim.

O palco Não Existe abre espaço para artistas fora da música eletrônica e traz nomes do funk e rap periféricos para o festival. Entre eles está o rapper FBC, que viralizou com a música “Se Tá Solteira” e lançou recentemente o álbum “Baile”. No mesmo espaço, está também o português DJ Nigga Fox, produtor residente em Lisboa, conhecido por seu selo ”Príncipe”.

O palco Xama é o lugar destinado a nomes de cenas locais independentes. Eternal Love, Omoloko b2b Cauana e Valentina Luz b2b Gigios já tem apresentação confirmados neste palco.

Criado em 2012 por Bruno Protti, Caio Taborda, Fernando Nascii e Gui Scott, Gop Tun é um coletivo e selo musical que tem o objetivo de criar e difundir espaços para a música eletrônica, com foco em novas tendências musicais.

“Essa é a primeira vez que realizamos o Gop Tun em formato de festival. Além de representar o maior evento já realizado pelo nosso selo e coletivo, esta com certeza é a festa mais importante da nossa história até aqui”, afirma Caio Taborda, um dos cofundadores do selo Gop Tun.

Lineup do Gop Tun Festival

MCDE

Avalon Emerson

Octo Octa b2b Eris Drew

Skatebard

Lone (live)

Marcellus Pittman

Paramida

DJ Niggafox

Aerobica

Amanda Mussi x Victoria Mussi

BAdsista

Barbarelle

Carrot Green

Cashu x Kenya20hz

Cauana b2b Omoloko

Craig Ouar b2b Dani Souto

Dr Rubinstein

Escombro (live)

Eternal Love

FBC e VHOOR (live)

Fronte Violeta (live)

Frontinn

Gabto b2b Carlim

Gigios b2b Valentina Luz

Giu Nunez

Gladkazuka (live)

Gop Tun DJs

Guilerrrmo

L’homme Statue (live)

Lys Ventura b2b Mari Boaventura

Millos Kaiser

Pandit Pam Pam (live)

Pino Henrique Pedra b2b Keno

Raiany Sinara (live)

RHR

Gop Tun Festival 2022

Quando: 2 de abril

Onde: local a ser definido em São Paulo

Quanto: a partir de R$180

Mais informação: goptunfestival.com.br