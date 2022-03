Festa do "BBB22" é marcada por briga entre Linn, Jessilane e Natália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa na madrugada no BBB 22 rendeu mais uma briga no reality da Globo. Natália disse que Eliezer é boca aberta após ver o Brother comentando sobre o jogo com Arthur, Gustavo e Pedro Scooby.

Linn, então, foi tirar satisfação com Eliezer. "Natália falou para mim que você abriu o jogo com todo mundo", disse a líder. Natália afirmou que a sister estava equivocada: "Não, falei que poderia".

Momentos depois, Natália foi desabafar com a líder. "Você citou o meu nome, você me expôs. Quem me garante que isso não vai acontecer de novo?", afirmou Natália. Lina falou que estava brincando, e que, como Nat estava participando da conversa com Eliezer, não a estaria expondo, mas não foi suficiente.

Jessilane ainda tentou defender Lina, dizendo que era uma brincadeira, mas acabou se irritando com Natália. Jessi ficou incomodada com a situação e saiu de perto nervosa, deixando as duas conversando.

Posteriormente, em conversa com Linn, Eliezer desabafou: "Eu estou cansado, porque eu falo com Arthur e aí vem Jade e vem Laís achando que eu falei. Eu estou cansado de ser taxado como fofoqueiro".

Após a festa, Linn, Eliezer e Natália ainda discutiram sobre o desentendimento da madrugada. Eliezer reafirmou que foi tudo na brincadeira, e Linn disse que, mesmo assim, não deveria ter feito aquilo.

Na manhã deste domingo (27), Linn conversou com Jessilane no Quarto da Líder sobre como estava triste pelo que aconteceu e a repercussão da discussão.

"Eu fico chateada que uma questão dessa vira uma questão para a casa inteira", disse a líder.