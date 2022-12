Festa de Natal da família real britânica terá três ausências este ano

O bombástico documentário sobre Harry e Meghan, lançado antes do Natal, ajudou a azedar o clima na realeza, e este também seria um dos motivos para que o casal opte por não participar da reunião familiar, pelo menos por agora. De acordo com a escritora, os dois têm receio da reação dos parentes à produção da Netflix e preferem manter (ainda mais) distância, pelo menos até a poeira baixar.

Os festejos, agora promovidos por rei Charles e pela rainha consorte Camilla, incluem mais um momento tradicional (são vários): a caminhada até a igreja no dia de Natal. Harry e Meghan também devem pular esta parte. De acordo com a biógrafa da família real Angela Levin, os dois foram convidados pelo rei a juntar-se à família neste fim de ano, mas a tendência é que recusem o chamado. Já o Daily Mail afirma que Harry e Meghan sequer foram convidados por Charles.Kate Middleton e o príncipe William, futuro herdeiro do trono, participarão de todas as celebrações.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com a morte da rainha Elizabeth 2ª, em setembro passado, algumas tradições da realeza vão sendo, se não abandonadas, "afrouxadas". Integrantes da família real sentem-se agora menos pressionados a participar de certas convenções, como a festa de Natal. Comemorada regularmente em Sandringham House, Londres, ela não deve contar com presença de Harry e Meghan este ano.

