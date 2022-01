Ferrugem canta hits em clima de luau na praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ser carioca, o cantor Ferrugem, 33, diz que não pode ficar muito tempo sob o sol forte das praias do Rio de Janeiro, "senão dá ruim". Mas como trabalho é trabalho, recentemente ele teve de abrir uma exceção e caprichar no protetor solar para gravar faixas de seus hits em clima de luau na praia de Itacoatiara, em Niterói, o que resultou no EP "Luau Amazon Music".

O projeto do Amazon Music, já disponível desde quinta-feira (27) na plataforma, conta com versões acústicas e praianas das músicas "É Dor que Não Passa", "Pirata e Tesouro", "Tristinha" e "Eu não Sou de me Entregar". O disco também tem uma quinta faixa, uma nova roupagem dada pelo artista para "Termina Aqui", de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho e imortalizada na voz de Jorge Aragão.

"A preparação para esse projeto foi com muito foco, como sempre, para entregar o meu melhor naquilo que me proponho a fazer. Ficou lindo e espero que emocione o público tanto quanto eu me emocionei fazendo", diz Ferrugem em entrevista à Folha de S.Paulo.

O projeto "Luau Amazon Music" também contará com Diego & Victor Hugo, Mari Fernandez e Lexa que lançarão semanalmente novos EPs comversões inéditas e exclusivas das próprias canções e covers de grandes clássicos. A dupla apresentará ao público seu disco a partir de 3 de fevereiro, uma semana antes de Mari (dia 10). Lexa fecha o ciclo, com lançamento no dia 17.

Ferrugem diz que, aos poucos, serão liberados os clipes de cada música no YouTube (veja alguns abaixo). Ele conta que foi a primeira vez que pisou na areia para gravar um disco e que a experiência o fez evoluir e sair da zona de conforto.

"Com certeza foi muito diferente, sem sombra de dúvidas. Foi a primeira vez que fiz música na praia com esse contato direto com a natureza, sol, mar. E até por isso acaba sendo um desafio, né? Um ambiente novo com as músicas em um outro formato", avalia.

"Eu consumo muita música, de tudo um pouco. E como costumo dizer, um bom pagode cabe em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Sou pagodeiro, mas não estou falando isso em causa própria, não (risos). É realmente nisso que acredito", emenda o artista.

Depois do lançamento, o carioca diz que poderá incluir as canções em um ritmo menos acelerado em seus shows, inclusive a versão de "Termina Aqui". A ideia do músico é continuar a trabalhar com a turnê de "Ferrugem em Casa", cuja segunda parte do álbum está para ser lançada aos fãs. Mas as novidades não param por aí.

"Pretendo gravar também com o Belo um projeto chamado 'Encontro das Vozes', que quero colocar bastante energia nisso, até porque vai ter turnê. O negócio promete, vai ficar bacana. Ainda quero gravar mais um audiovisual neste ano. Enfim, podem aguardar coisas boas."