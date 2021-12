Fernando Zor nega ter traído Maiara e diz que cantora 'cai nas pilhas dos haters'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O relacionamento de Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, e Fernando Zor chegou ao fim. Segundo a cantora, que usou suas redes sociais para desabafar, o motivo teria sido traição. Mas, neste sábado (25), o cantor se defendeu das acusações, afirmando que nada aconteceu. Ao colunista Leo Dias, ele diz que tudo se tratou de um mal-entendido e que a cantora se deixou levar por rumores. Fernando conta que estava em Guarapuava e, após um show na cidade, foi para um bar com música ao vivo junto de alguns casais de amigos. Aparentemente, o cantor continuou na cidade porque perdeu o voo e a passagem nova seria para 5h da manhã. "O local foi enchendo e, assim, as pessoas pediam para tirar foto e eu, assim, normal, conversando com tudo mundo, como eu sempre faço", disse. "Eu não nego foto para ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater..." O cantor disse que a situação se agravou porque tinham muitas mulheres no local. "Tinha mulher? Tinha mulher! E, tipo assim, todo mundo perto, mas não tem nada. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Não existe!" Segundo ele, Maiara está sem falar com ele há dois dias e o bloqueou em todas as redes sociais. "Nunca houve nada! Eu nunca traí ela", disse Fernando, acrescentando que a irmã, Maraisa, também não responde suas mensagens. "Ela [Maiara] tá naquele momento 'dela', fora de si, e não adianta, eu não quero ficar falando, retrucando, porque é muita coisa, sabe? É duro! Porque não aconteceu nada, nada!" A cantora usou os stories do Instagram na noite desta sexta-feira (24) para desabafar sobre a decepção e o fim do relacionamento. Ela publicou vídeo de seu rosto, com expressão triste, e a legenda: "Boa noite pra vc que ganhou dois par [sic] de chifre no natal!" "Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro!", escreveu, irônica, na sequência.

