Fernando Sampaio perde tudo após incêndio e recebe apoio de famosos

Porém, mesmo com o ocorrido, diz que a única coisa que não perdeu foi a fé. "Sabe que Deus está sempre com ele e o livrando e protegendo. Ele tem bom ânimo e um coração curioso em amar a Deus e busca cumprir os ensinos de Jesus Cristo", postou.

Agora, amigos fazem uma vaquinha online para conseguir um valor para que ele possa recomeçar. Nomes como Xuxa, Malu Mader, Cássia Kiss, Paulo Betti, Pérola Faria, Ricky Tavares e Angelo Paes Leme tem ajudado seja com apoio ou com telefonemas.

As chamas tomaram a casa do ator no sábado (19) e atingiram a residência localizada em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele havia deixado o imóvel poucas horas antes com seu cão para ir até a casa de uma amiga. O local estava em reforma.

