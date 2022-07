Fernanda volta ao MasterChef após prova com torre de éclair

"Aproveitei esse tempo fora para fazer duas coisas que eu sabia serem essenciais para o retorno", ela contou. "A primeira foi me manter mais isolada, controlar a minha mente e estar em contato com a natureza. Depois fui encaixando os estudos de uma forma que não ficasse tão pesado".

"Nunca vi prova igual no MasterChef", disse Jacquin sobre a confusão do desafio, que teve erros em todas as etapas.

Os oito eliminados da temporada voltaram ao MasterChef para a noite de repescagem e passaram pela prova do muro, trabalhando em dupla para montar o mesmo prato sem que um pudesse ver o que o outro estava fazendo. As duplas podiam apenas conversar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.