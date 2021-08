Fernanda Souza diz que não quer mais fazer novelas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Souza, 37, revelou durante live com a atriz Maria Zilda, 67, que não tem mais o intuito de fazer novelas. Segundo ela, a ideia é trabalhar em projetos com duração menor.

"Acho muito difícil. Novela tem uma dinâmica que exige bastante. Hoje em dia prefiro trabalhar em projetos que tenham um tempo mais curto de trabalho", disse.

Fernanda reiterou que gosta de dramaturgia e que trabalhou com isso durante 20 anos. Porém, hoje em dia "não combina mais com a rotina". "Não combina com esse equilíbrio que eu quero entre a vida pessoal e profissional."

Recentemente, Fernanda se viu envolvida no meio de uma gafe protagonizada pela amiga e atriz Taís Araújo, 42. A atriz falou de Thiaguinho, 38, e Fernanda Souza como se ainda fossem um casal na estreia do programa The Masked Singer Brasil (Globo) na noite de terça-feira (10).

"Queria deixar aqui minhas desculpas tão públicas e sinceras pela gafe de ontem para Fê Souza e para o Thiaguinho, que eu amo", disse a atriz nas redes sociais. "E dizer que, apesar de eles estarem superbem resolvidos, parece que quem não superou essa separação até hoje fui eu, né?", brincou.

O cantor e a atriz foram casados durante quatro anos. Eles se separaram em outubro de 2019.