Fernanda Souza comemora 39 anos e diz que amor da namorada é o melhor presente

"Meus presentes de 39 anos: natureza, nascer do sol, silêncio, oração, flores, saúde, amor dos que me amam", começa a lista de Fernanda. "E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração!"

Fernanda compartilhou uma sequência de fotos no Instagram. Há imagens dela com uma vela de aniversário, sorrindo em frente ao mar, além de fotos da natureza e de pratos de comida. Na última foto da sequência, a atriz aparece em uma selfie ao lado da namorada, com roupas de frio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.