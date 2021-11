Fernanda Montenegro homenageia Fernando Torres: 'Amor de uma vida'

Fernanda Montenegro foi eleita para ocupar a cadeira de número 17, da ABL, a Academia Brasileira de Letras, que pertencia a Affonso Arinos de Mello Franco, morto no início do ano passado.

Ela publicou duas fotos ao lado do marido e um bilhete que ele escreveu para ela em 1991: "Nanda, do seu eterno namorado", diz o bilhete.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Montenegro, 92, homenageou em suas redes sociais o ator Fernando Torres, com quem foi casada por mais de 50 anos, e que faria neste domingo (14) 94 anos. "Fernando, formamos uma família, querido amor da minha vida. Querido amor de uma vida. Saudades eternas", escreveu ela no Instagram.

