Fernanda Montenegro e Gil deixam público boquiaberto na Bienal do Livro do Rio

A Bienal do Livro fechou a edição de 2023 com mais de 600 mil visitantes e 5,5 milhões de livros vendidos durante os dez dias de evento. Em média, cada pessoa levou para casa nove exemplares.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao entrar no auditório que recebeu a mesa da Academia Brasileira de Letras na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, parte do público reagiu com bocas abertas e dedos apontados para o palco ao ver Fernanda Montenegro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.