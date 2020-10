Fernanda Gentil celebra quatro anos da revelação de namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Fernanda Gentil, 33, celebrou nesta quinta-feira (1º) a marca de quatro anos desde que revelou para todo o Brasil que estava namorando uma mulher.

Na ocasião, no ano de 2016, Fernanda assumia um relacionamento com a jornalista Priscila Montandon, 38. As duas já estavam juntas há três meses e havia acabado de retornar de uma viagem romântica à Grécia.

"Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz", disse a apresentadora à época. Gentil havia se separado há poucos meses do ex-marido Matheus Braga.

Na nova postagem, Fernanda lembrou que recebeu mensagens positivas e outras negativas. E disse que surfou na onda e o faz até hoje.

"Ha exatos quatro anos o Brasil sabia que eu estava namorando uma mulher, e, (so) por isso, eu recebia uma onda de carinho de todos os lados. Mas paralela a ela, ao mesmo tempo, uma outra onda também se formava na minha direção de mensagens ruins, chatas, e cheias de maldade. A onda ruim veio, e a gente nadou. A onda boa veio, e a gente surfou... e surfa ate hoje!", escreveu.

Fernanda usou o texto para incentivar outras pessoas a se assumirem. "Saiba que a onda sempre passa. O dia seguinte nasce. E a piscina sempre vai continuar la. Espero que as minhas palavras de 4 anos atras voltem a fazer algumas pessoas sorrirem e se sentirem em paz."

Sem alardes, em 2018, Fernanda Gentil oficializou sua união com a jornalista Priscila Montandon. A revelação veio à tona com uma homenagem de Ivete Sangalo às duas durante uma festa, no Rio de Janeiro.

No palco, a cantora dedicou uma música ao casal, revelando o casamento em segredo. "A gente oficializou a união, só a família estava presente", disse a apresentadora à revista Caras. "Eu sei que a Priscila é muito fã dela e eu pedi para ir lá [na cerimônia] dar uma palinha, ela não conseguiu ir por causa das meninas, mas a homenagem ocorreu aqui."