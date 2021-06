Felipe Prior diz que Sarah Andrade e Lucas Viana estão namorando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Prior, do BBB 20, afirmou que Lucas Viana, vencedor do reality A Fazenda 11, e Sarah Andrade, do BBB 21, estão namorando.

"Hoje eu estou aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade", disse Prior no Stories do Instagram ao lado de Viana. O empresário estava participando de uma gravação para o canal do ex-participante do programa da Record.

Sarah e Lucas Viana não confirmam oficialmente o relacionamento. Procuradas, as assessorias de imprensa de ambos não se manifestaram sobre o assunto até a conclusão deste texto.

No fim de maio, o vencedor de A Fazenda afirmou que estava recebendo ameaças de morte nas redes sociais por seu suposto envolvimento com a ex-BBB. Na ocasião, ele divulgou uma mensagem que tinha recebido, que dizia: "nós, sarolfo, saretes e sarietes vamos infernizar sua vida até desistir". Em outro trecho, o perfil afirmava que eram "milhões" querendo "a caveira" dele.

"Há dias que tenho recebido mensagens desse nível para pior, com ameaças de morte, calúnias e difamações, apenas por viver minha vida. Se reajo sou infantil e mimado. Mas é impossível essas coisas não mexeram com a nossa saúde mental e não ativarem gatilhos imensos", disse.

Durante A Fazenda, Lucas Viana viveu um relacionamento conturbado com Hariany Almeida.