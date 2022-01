Felipe Neto fecha o braço com tatuagem de livros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário e youtuber Felipe Neto, 33, fez uma tatuagem que cobre boa parte de seu braço com imagens de livros, e com um óculos em homenagem ao personagem Harry Potter. Pelas redes sociais, mostrou o desenho e pediu a opinião dos seguidores. "O que acharam? Para quem perguntar 'qual o significado?', a resposta é: 'livros'. Sim, tem amigo meu perguntando. E o oclinhos é sim homenagem a Harry Potter", escreveu ele. O desenho é uma pilha de livros fechados e um deles aberto com óculos em cima. Essa, porém, não é a coisa mais inusitada que ele fez após o término de sua relação com a influenciadora Bruna Gomes. Neto revelou recentemente que fez uma compra de mais de R$ 60 mil só em roupas de cama. O motivo: se consolar após a desilusão amorosa. "Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas para tentar me sentir melhor. Descobri por que cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor", comentou ele no Twitter. Em seguida, um seguidor perguntou se ele havia gasto R$ 26 mil em lençóis, já que disse que cada peça custava R$ 13 mil e que havia comprado duas delas. Porém, o valor é bem superior a esse. "Você gastou 26 mil reais em lençol?", perguntou o internauta. "Não. 60 [mil]. Com os edredons, fronhas e toalhas. Eu estou falando, ninguém deve ir ao shopping triste", disparou Neto. Na sequência, contou que não tinha mais dinheiro nem para comprar um sorvete.

