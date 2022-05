Felipe Neto defende Samantha Schmütz e pede menos ódio nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Felipe Neto, 34, é mais um famoso que resolveu comentar a confusão envolvendo Samantha Schmütz e Juliette Freire. Só que o youtuber optou se posicionar na direção contrária da maioria das celebridades e saiu em defesa da atriz, após a repercussão da polêmica sobre a campeã do "BBB 22" ser considerada ou não uma artista.

"Eu amo a Samantha Schmütz e, do fundo do meu coração, para uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito e com quem eu já troquei uma ideia algumas vezes e é um amor de pessoa... Não foi legal, Sam! Por que não cabe a gente dizer o que é arte", começa Felipe no vídeo publicado em sua rede social nesta terça-feira (17).

"Porque ela perguntou 'Ah, a Juliette é artista?', querendo dizer que a Juliette não era artista. Assim como o funk foi ridicularizado, menosprezado e rebaixado como uma 'não arte' durante décadas, você pode estar fazendo a mesma coisa. Não cabe a gente dizer o que é arte ou não por achar bom ou ruim e, a partir do momento em que a Juliette canta e ganha dinheiro com isso, ela é uma artista profissional e ponto final. Eu sei que isso incomoda pessoas", disse ele.

Felipe ainda pediu para que seus seguidores não continuem alimentando o ódio à atriz nas redes sociais. "Tudo é arte. Juliette é arte. E diminuam o ódio, a Samantha é um ser humano maravilhoso e passível de erros como todos nós", completou ele na legenda da publicação.

O caso começou quando Juliette Freire esteve presente entre as convidadas do programa Altas Horas, da Globo no último sábado (14). Justificando manifestações políticas por parte de artistas, a cantora disse que sentia a obrigação de participar de tudo o que se reflete na sociedade. No Twitter, Schmütz escreveu "acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?" e, em seguida, apagou a publicação.

Em resposta à atriz, que está em Cannes, França, a ex-BBB escreveu nesta terça (17) que "a arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso... É tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade", disse Juliette, que completou : "Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa"