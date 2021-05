Felipe Araújo grava DVD com Gusttavo Lima e Bruno e Marrone: 'Foi um presente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Felipe Araújo, 25, gravou seu novo DVD intitulado "Check" em Uberlândia, Minas Gerais. O projeto trará 12 faixas inéditas e mostra o cantor muito conectado com o universo digital. "A meta deste DVD é expressar, fielmente, a nova fase na música", diz comunicado.

O trabalho deverá ser lançado em 18 de junho e traz participações especiais de cantores como Gusttavo Lima, 31, e a dupla Bruno e Marrone. "Fiquei imaginando como seria gravar um DVD sem a presença dos meus fãs que estão comigo desde o começo de toda minha trajetória", disse Araújo.

"Fechei os olhos, agradeci e imaginei todos eles ali comigo, me aplaudindo e cantando junto. O momento é de cuidados e sei que, todos vão poder curtir este trabalho que vai chegar em breve", continuou o artista sobre o DVD.

"Para não me sentir totalmente sozinho, além da minha equipe, dividir cena com Gusttavo Lima e Bruno e Marrone foi um presente e fez com que a noite fosse ainda mais especial", finalizou. O DVD foi gravado seguindo todas as normas de segurança recomendadas pela OMS.

Das 12 faixas inédias, quatro são de autoria do cantor. A produção musical é de Júnior Melo e Marcelo Sheba, os mesmos de Bruno e Marrone. Neste trabalho o sertanejo pretende resgatar a máxima de "quem sabe faz ao vivo".

Os nomes das músicas são: "Dois Comprometidos", "Me Deu Saudade de Você", "Olha a mãozinha", "Consequências", "Amando Individual", "Esquece Você", "Amor Emprestado", "#Voltaprofelipe" (Léo Dias), "Ponto G", "Sorte no Amor", "OnLine eh fácil", e "Curso Online".

As gravações foram comandadas por Emanoel Camargo, gravadora Universal Music e GTS. A direção geral foi de Rafael Vannucci e dentre os compositores das músicas estão nomes como Waléria Leão, Thales Lessa, Renno Poeta, Vinni Miranda, Henrique Castro, Junior Pepato, Elcio de Carvalho, Vine Show e Douglas Cézar.

"Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso, nem a presença das pessoas que torcem por nós, mas essa gravação intimista vai expressar todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia", completa o cantor.

"O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que tem sido preparado com muito carinho e estou grato por mais este capitulo na minha história", afirma.