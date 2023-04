Felipe Andreoli passa por cirurgia após crise renal: 'Dor inenarrável'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Felipe Andreoli, 43, passou por uma cirurgia de emergência neste domingo (9) para a remoção de pedras nos rins. Ele disse que começou a sentir dores no sábado (8), mas que os remédios não foram suficientes para resolver o problema. Na manhã de Páscoa, então, foi submetido à cirurgia para tirar as pedras. "Passei uma dor inenarrável. Confesso, chorei até", falou.

"Coelhinho da pascoa que trazes pra mim? 1 pedra, 2 pedras, 3 pedras no rim!", brincou o jornalista ao compartilhar uma foto no hospital em seu Instagram. Nos stories, ele revelou ter sentido dores fortes no lado esquerdo da região lombar e ido ao hospital. Após exames, médicos detectaram as pedras no rim. "A gente esperava expelir essas pedras. Eu tomei os remédios e, quando cheguei em casa, tava morrendo de dor de novo. Voltei correndo para o hospital. Passei por um procedimento cirúrgico e cá estamos na Páscoa", relatou.

De acordo com Andreoli, a cirurgia aconteceu às 7h da manhã e a previsão era ter alta logo após a hora do almoço. Ele também mostrou as pedras recém removidas de seu corpo, que estavam em um pote de plástico. "Parece areia de construção, aquela areia meio suja que tem umas pedrinhas dentro. Tem umas grandes, fiquei impressionado", disse.

O jornalista recomendou aos seguidores que, ao sentir dores como essa, não demorem para ir ao hospital. "Bebam muita água. Pode comer chocolate, porque é Páscoa, mas bebam muita água. Eu gosto de refrigerante, mas vou ter que dar uma cortada no refrigerante, no sal, porque isso aqui não vale a pena", falou também.

Na legenda de sua publicação do Instagram, ele ainda fez uma homenagem às mulheres. Nessas horas sempre lembro de vocês, mulheres. Diz que é o mais perto que o homem chega de um parto. Tá doido. A gente não aguenta. Vocês são de outro planeta", escreveu.

Repouso? Andreoli pareceu negar a oportunidade de dar um tempo do trabalho e descansar. "Espero amanhã trabalhar normalmente, porque vai sair o campeão paulista e eu quero fazer o Globo Esporte para vocês", falou.