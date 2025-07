Felipe Alves, da dupla com Raphael, morre após queda de caminhonete e edema cerebral

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Felipe Alves, 24, morreu nesta segunda-feira (14) após sofrer um grave acidente no dia anterior, em Tocantins. Ele estava internado no Hospital Regional de Araguaína, depois de cair da carroceria de uma caminhonete e bater a cabeça no chão. Os médicos diagnosticaram um edema cerebral, mas, apesar dos esforços da equipe, Felipe não resistiu.

A morte do cantor foi confirmada por meio de uma publicação nas redes sociais da dupla. "Hoje o dia não amanheceu como imaginávamos... Era para ser mais um capítulo de um projeto lindo, repleto de sonhos, coragem e música. Um projeto que nasceu da amizade verdadeira, regado a talento, fé e muita vontade de vencer", diz um trecho da mensagem.

Felipe Alves e Raphael se conheciam desde a infância e sempre compartilharam a paixão pela música. A dupla, que escolheu o sertanejo, foi oficializada em 2024 e se preparava para lançar o primeiro EP.

Em homenagem ao parceiro, Raphael escreveu: "Sempre vou lembrar de você sorrindo, cantando, motivando e cuidando de todos à sua volta. Obrigado por acreditar no meu sonho e me incluir no seu."