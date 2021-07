Faustão estreia na Band em janeiro de 2022

Faustão anunciou sua saída da Globo, após 32 anos, em janeiro. A decisão teria sido tomada após a emissora propor uma mudança no dia de seu programa, para as quintas à noite.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fausto Silva já tem data de estreia na programação da Band. De acordo com a emissora, o apresentador começa na casa nova em janeiro. Toda a produção do programa será feita nos estúdios da Band, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.