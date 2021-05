Faustão divulga últimos nomes do elenco da Super Dança dos Famosos

Com a saída anunciada do apresentador, que deve se mudar para a Band no próximo ano, há quem diga que a competição deve continuar como programa independente.

A segunda etapa será de repescagem. Nela, as duplas que não avançaram de fase vão se desafiar, ficando na competição apenas a que for melhor. Esta última enfrenta os campeões da primeira fase para um tira-teima.

Odilon Wagner, 66, terceiro lugar em 2011. "É um prazer estar aqui. A principal razão que me coloco aqui hoje apesar do esqueleto envelhecido, é em agradecimento e homenagem a você".

Sophia Abrahão, 29, vice-campeã de 2016. "Aqui foi minha primeira experiência com o ao vivo, que me ajudou muito para apresentar programas, como o Vídeo Show", relembrou a atriz e apresentadora.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (9), Faustão, 71, divulgou os nomes que ainda faltavam para completar o elenco do Super Dança dos Famosos. A competição especial reunirá os melhores participantes do quadro ao longo dos últimos 18 anos.

