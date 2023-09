Faustão deixa tratamento semi-intensivo e coração não foi rejeitado, diz boletim médico

"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."

Segundo boletim médico divulgado para a imprensa, Faustão "permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão", segundo o documento. "O paciente foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação'", conclui a nota.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva deixou o leito semi-intensivo no hospital Albert Einstein nesta sexta-feira (8). Faustão foi transferido para um apartamento, último estágio antes de uma provável alta. Faustão passou por um transplante de coração no último dia 27 de agosto.

