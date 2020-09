Faustão anuncia time completo da Dança dos Famosos 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Domingão do Faustão anunciou, neste domingo (6), os seis participantes que ainda não haviam sido confirmados para a Dança dos Famosos 2020. Na semana passada, seis nomes já tinham sido divulgados no próprio programa: Bruno Belutti, Danielle Winits, Giulia Buscacio, Henri Castelli, Isabeli Fontana e Zé Roberto.

A disputa entre famosos pelo título de melhor dançarino do quadro está em sua 17ª edição. O vencedor da edição 2019 foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Entre os vencedores das edições anteriores estão Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Toroloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr., entre outros.

No ar, Faustão afirmou que a disputa começará a ser exibida a partir do dia 13 de setembro. Nesse dia, devem ser montados os pares de famosos com seus respectivos professores.

O apresentador também antecipou no ar que, em 2021, César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, será um dos participantes. Nesta semana, o cantor afirmou que foi cortado do quadro por causa do sobrepeso.

Saiba quem são os participantes anunciados hoje:

Luiza Possi, 36, cantora

André Gonçalves, 44, ator

Lucy Ramos, 37, atriz

Felipe Titto, 33, ator e apresentador

Guta Stresser, 47, atriz

Marcelo Serrado, 53, ator