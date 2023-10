Faustão afirma estar em reta final de recuperação ao reaparecer na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva reapareceu na TV Globo, durante o Caldeirão com Huck, e disse estar na reta final de sua recuperação, após ser submetido, em agosto, a um transplante de coração.

Faustão homenageou o filho, João Guilherme, que participou da batalha de Lip Sync contra João Augusto, filho do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro de 2019.

"Você [Luciano Huck] proporciona um dia histórico para o João Guilherme. Quando apostei nele, sabia que ele tinha carisma, simpatia. Mas, depois, quando você joga na jaula dos leões, é que você vê se ele tem personalidade mesmo" , disse Faustão.

"Ele só tem que ter calma e serenidade, as coisas vão acontecer no tempo certo. O importante é ter foco no trabalho, saber que é uma carreira difícil. Ele é absurdamente precoce. Acho que ele tem um caminho de ótimas perspectivas. Não pode se deslumbrar, ficar muito atrás do Instagram. É preciso dosar um pouco, não viver uma vida de fantasia."

Durante quase duas décadas, Faustão, na Globo, e Gugu, no SBT, disputaram a audiência da população brasileira nas tardes de domingo.

No quadro, os dois filhos imitaram interpretações de cantores, para a avaliação da plateia. Mas não houve um vencedor neste domingo (8). Luciano Huck deu o prêmio a João Guilherme e a João Augusto.

O primeiro vai estrear um novo programa na Band no sábado (21). Pelo que foi indicado no Caldeirão do Huck, o segundo deve trilhar a mesma profissão do pai.