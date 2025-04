Faturamento de Raquel em 'Vale Tudo' com sanduíches na praia causa polêmica nas redes

O negócio deu tão certo que ela já contratou duas assistentes para fazer as vendas nas areias, enquanto se dedica à cozinha do bar de Poliana (Matheus Nachtergaele). Caso a autora, Manuela Dias, siga à risca o que foi exibido na trama original de 1988, a personagem continuará escalando seus negócios e ficará rica ao abrir a rede de restaurantes Paladar.

Versões em brioches, no pão árabe ou integral, alguns deles com salada, podem ser encontrados a R$ 10 e R$ 12 nas praias da zona sul, onde Raquel trabalhou.

"Lucrou quase R$ 500, então de insumos gastou aproximadamente R$ 1.270. E no outro dia, foi ao mercado comprar mais mercadorias para fazer os sanduíches. Essa conta não fecha, não. Que mercado é esse?", indagou um seguidor no X.

Na trama, Raquel vende sanduíches em três sabores: frango com cottage, ricota temperada, e peito de peru com abacaxi grelhado. Cobra R$ 15 por unidade e, numa rápida conta, a conclusão: ela vendeu R$ 1.770 num único dia (sem citar possíveis taxas sobre o pagamento em máquinas de cartão). Impossível não é. Mas trata-se de um faturamento fora da curva, tendo em vista a concorrência, a freguesia ainda em formação e a praia quase vazia mostrada na novela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.