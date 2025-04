Diogo Nogueira faz show beneficente em SP nesta quarta (16)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (16), o sambista Diogo Nogueira fará um show beneficente em São Paulo, em comemoração ao aniversário de 31 anos da Casa do Zezinho, ONG que oferece oportunidades de desenvolvimento para mais de mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

O apresentador e embaixador da ONG, Marcelo Tas, será o mestre de cerimônias do evento, que acontece a partir das 19h30 no Golden Hall do Sheraton São Paulo WTC Hotel, na região sul da capital. A ocasião também celebra o aniversário de Dagmar Rivieri, conhecida como Tia Dag, fundadora da Casa do Zezinho.

Os ingressos para o show ainda estão disponíveis no Sympla e custam entre R$ 237 (no setor bronze, mais ao fundo da casa) e R$ 987 (nas primeiras fileiras, mais próximas ao palco) –os valores incluem comidinhas de boteco e open bar com cerveja, vinho e uísque. Por ser um evento beneficente, não há opção de meia-entrada. Todo o valor arrecadado será revertido para a Casa do Zezinho.

Nos seus 31 anos de atuação, a Casa do Zezinho recebeu 30 mil crianças e adolescentes em 95 bairros do distrito do Capão Redondo, o mais pobre da capital paulista. Anualmente, a ONG oferece 1.060 horas de oficinas e serve mais de 540 mil refeições.