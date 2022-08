Fátima Bernardes surge com William Bonner seis anos após separação

O ex-casal apresentava o Jornal Nacional (Globo) até 2011, quando ela decidiu trocar o jornalismo pelo entretenimento. Na sequência, ela estreou à frente do Encontro, no qual ficou até este ano. Em breve, ela vai assumir o comando do programa The Voice Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes, 59, e William Bonner, 58, juntos de novo? Sim, pelo menos em uma foto publicada pela apresentadora nas redes sociais. Os dois se encontraram no domingo (21) ao recepcionar no aeroporto o filho, Vinícius Bonemer.

